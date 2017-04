24.04.2017, 16:29 Uhr

Haugschlag NÖ Open 2017

HAUGSCHLAG; 19 Nationen am Start bei den Haugschlag NÖ Open

Bereits zum 7. Mal in Folge ist die PRO GOLF TOUR zu Gast im GC Haugschlag Waldviertel. Ein ausgebuchtes Teilnehmerfeld mit langer Warteliste spricht für die große Beliebtheit und Qualität des tourerprobten Golfresorts in der schönste Ecke Österreichs. Bereits 1994, 1995 und 1996 wurde hier die European Tour ausgetragen, Alex Cejka zum Beispiel legte in Haugschlag den Grundstein seiner Golfkarriere.

Die Top 15 der Order of Merit findet man ebenso auf der Startliste für das erste Turnier der Tour 2017 auf europäischem Boden wie den Titelverteidiger aus dem Vorjahr, Stanislav Matus. Die derzeitige Nummer 1, der Portugiese Pedro Figueiredo, tritt selbstverständlich auch bei dem mit €30.000,- dotierten Event an.

Auch die in der Order of Merit bestplatzierten Österreicher Clemens Prader, Leo Astl, Berni Reiter, Bernard Neumayer, Benjamin Weilguni, Johannes Steiner und natürlich Lokalfavorit Markus Maukner geben sich in Haugschlag die Ehre. Markus Maukner: „Auf meinem Heimatplatz ist es eine besondere Ehre, gegen die Nachwuchselite Österreichs anzutreten. Ich werde natürlich versuchen, die Waldviertler Fahnen hoch zu halten und mein Bestes zu geben!“

