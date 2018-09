Golf-Talent Isabella Holpfer auf dem Weg zum Profi

17.09.2018, 22:58 Uhr

Mit zwei internationalen Siegen und weiteren Top-Platzierungen verlief die Saison für die junge Olbendorferin mehr als erfolgreich.

Die 17-jährige Isabella Holpfer hatte den Sommer über ein sehr intensives Golfprogramm absolviert. Die Ausbeute kann sich dabei mehr als sehen lassen. Bei den British Girls Meisterschaften, dem prestigeträchtigen Turnier in Nordirland, kämpfte sie sich bis ins Finale, wo sich die HAK-Schülerin nur knapp geschlagen geben musste. Nach dem Sieg 2015, als damals 14-jährige, war es der zweite große Erfolg in Nordirland. In England krönte sich Holpfer in beeindruckender Manier zur Englischen Amateur Meisterin.

Mit den letzten Erfolgen gehört Isabella Holpfer zu den besten weiblichen Nachwuchsgolfspielerinnen in Österreich. Im europaweiten Ranking belegt sie derzeit Rang drei und in der Amateur Weltrangliste verbesserte sie sich auf Rang 147.Im Alter von vier Jahren hat alles begonnen, als sie von ihrem Vater Golfschläger aus Plastik geschenkt bekommen hat. Seither hat sie die Golf-Leidenschaft gepackt und nicht mehr losgelassen. Neben ihrem Talent und Begabung sind aber vor allem die straff geplanten Trainingseinheiten der Schlüssel zum Erfolg. Golf ist für "Isi", wie Freunde und Familie sie nennen, mehr als nur Sport - es ist Passion. Am meisten Spaß macht ihr daran das Reisen, neue Golf-Plätze zu erobern und neue Leute kennen zu lernen.Ihre ruhige, besonnene Art verleiht ihr am Platz die nötige Konzentration und Fokussierung. Diese Perfektion spiegelt sich auch im Schulalltag, denn Holpfer ist auch eine ausgezeichnete Schülerin. Durch die Unterstützung ihrer Lehrer, kann sie den Lernstoff unterwegs nachholen. Der weitere Plan für die junge Olbendorferin lautet: In zwei Jahren an der Golf-HAK Stegersbach zu maturieren und mit einem möglichen Stipendium an eine Top-Uni in die USA zu wechseln. Damit ist der Sprung zum Profi nicht mehr weit.