Über eine Spende von 900 Euro dürfen sich hilfsbedürftige Personen aus Rum freuen. Die Flohmarktveranstalter Helmut Zaggl und Joel Lanbach haben vor kurzem dem Rumer Bürgermeister Josef Karbon den Spendenscheck überreicht.

RUM. Seit Ende des Sommers hat die Marktgemeinde Rum wieder einen Flohmarkt am Kika-Parkplatz. In den letzten Monaten wurde der Flohmarkt regelmäßig gut besucht, daher stellte die Gemeinde in Aussicht, dass der Flohmarkt auch im kommenden Jahr wieder stattfinden kann. Die Betreiber des Flohmarkts Helmut Zaggl und Joel Lanbacham ziehen eine positive Bilanz und haben in der Adventzeit Spenden für Hilfsbedürftige gesammelt. Vergangenen Dienstag wurde ein Spendenscheck in Höhe von 900 Euro an Bgm. Josef Karbon übergeben. Der Erlös der Spenden kommt hilfsbedürftige Personen aus Rum zugute. „Wir freuen uns, dass sich der neue Flohmarkt in Rum gut etabliert hat und über dieses schöne Zeichen der Marktbetreiber", so Bgm. Karbon.

