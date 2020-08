Anfang August fanden in der schnellen Grazer Auster Halle die diesjährigen Staatsmeisterschaften im Schwimmen statt. Der österreichische Schwimmverband hatte dafür ein Covid-19 Sicherheitskonzept erstellt, das perfekt funktionierte: Die Meisterschaften wurden in vorbildhafter Manier und mit Disziplin aller Beteiligten durchgeführt. Einige andere Sportverbände machen sich dieses Konzept nun zur Vorlage, um in diesen schwierigen Coronazeiten Sportveranstaltungen abhalten zu können.

Medaillenregen für Kurz

Rund 580 Schwimmer nahmen teil, Nachwuchs und allgemeine Klasse wurden zum ersten Mal, in getrennten Abschnitten, zusammen in einem gemeinsamen Wettkampf abgehalten. Luis konnte sich diesen Voraussetzungen gut anpassen und lieferte auch diesmal wieder ab: Über 100m und 400m Freistil erreichte er jeweils Silber in der Juniorenklasse, auf 200m Freistil verbesserte er seinen eigenen Tiroler Rekord gleich zweimal (Vorlauf und Finale) auf 1:54,06 und holte sich damit Gold in der Juniorenklasse. Auf die Frage, ob er mit seinem Rennen zufrieden war, schüttelte er den Kopf und meinte: „Nein, das geht schneller.“ Da die Österreichischen open water Meisterschaften aufgrund Hochwassers abgesagt wurden, bildeten die Staatsmeisterschaften den diesjährigen Saisonabschluss für den Haller Schwimmstar. Im Herbst wird Luis´ Fokus auf noch mehr Training und der Teilnahme an mehr internationalen Wettkämpfen liegen.