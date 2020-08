Medaillenregen bei Tiroler Landesmeisterschaft 2020 mit dem KK-Gewehr

Die Schützengilde Absam kann auf eine sehr erfolgreiche Landesmeisterschaft mit gesamt 5 Gold-, 8 Silber- und 5 Bronzemedaillen zurückblicken.



Von 25. – 26. Juli 2020 fand am Landeshauptschiessstand in Arzl die diesjährige KK Landesmeisterschaft statt.

Den Anfang machten die Senioren mit dem Bewerb „60 liegend“, wobei Martina Chamson Gold und somit die erste Medaille für uns holte. Zeitgleich gingen die Senioren1 an den Start, wo sich Steinlechner Joachim die Bronzemedaille sicherte. Christoph Wirtenberger belegte den 8. Rang. Beim Bewerb „2 x 30“ der Seniorinnen/Senioren gelang es Martina Chamson zum 2. Mal die Goldmedaille zu erreichen. Auch Steinlechner Joachim belegte erneut den 3. Rang.

Zeitgleich wurde erstmalig der Bewerb „Jugend 1 weiblich“, stehend aufgelegt ausgetragen. Hier gelang Absam sogar ein Doppelerfolg. Die Goldmedaille holte sich Sophie Isser, die mit 187 Ringen ihre Schwester Leonie Isser auf den 2. Rang verwies.

Im Anschluss wurden die Bewerbe sitzend und stehend aufgelegt ausgetragen. In der Klasse Seniorinnen 1 stehend aufgelegt wurde Elke Biechl 4., ebenso wie Verena Wirtenberger in der allgemeinen Klasse (Frauen und Männer).Ingrid Vogl belegte bei den Seniorinnen 2 stehend aufgelegt den hervorragenden 3. Platz und Wolfgang Vogl in der Klasse Senioren 2 stehend aufgelegt den 2. Platz. In der Mannschaftswertung wurde mit dem 4. Rang nur um einen Ring der Stockerlplatz verpasst.

Am späten Nachmittag wurden die Bewerbe in den „sitzend frei“ Klassen ausgetragen. In der Frauenklasse belegte Margot Wirtenberger den 6. Platz, dicht gefolgt von Ingrid Vogl auf dem 7. Rang. Bei den Männern erreichte Vogl Wolfgang den 7. Platz und Manfred Tanzer den 11. Platz. Auch hier musste die Absamer Mannschaft sich mit dem undankbaren 4. Platz zufriedengeben.

Am 2. Tag griffen unsere Youngsters sowie die Kaderschützen Rebecca und Stefan in das Geschehen ein.

Bei den Jungschützinnen/Jungschützen holte sich Julia Biechl in den Bewerben „60 liegend“ sowie „3 x 20“ jeweils die Goldmedaille, Selina Nagl sicherte sich jeweils die Bronzemedaillen.

Johannes Kuen erreichte bei beiden Bewerben die Silbermedaille. Isser Samuel wurde 5. bzw. 4., Matteo Wirtenberger 8. bzw. 6. Matteo Höllrigl erreichte den 7. Platz im Liegendbewerb.

In der Juniorenklasse sicherte sich Helena Messner im Liegendbewerb die Bronzemedaille und im Bewerb „3 x 40“ den 4. Platz.

In den allgemeinen Klassen konnte Rebecca Köck in den Bewerben „60 liegend“ und „3 x 40“ jeweils die Silbermedaille gewinnen. Genauso wie Stefan Wadlegger, welcher auch 2 Silbermedaillen erreichte.