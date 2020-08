Das Prestigematch gegen seinen Trainerkollegen Michi Streiter hat sich Neo-Silz/Mötz-Trainer Helli Kraft ein wenig anders vorgestellt. Der Martic-Nachfolger hat in der Übertrittszeit zwar fleissig zugekauft (u.a. Yildirim vom FC Wacker, Stoppacher vom FC Lustenau), doch seine Mannschaft muss sich offensichtlich erst noch finden.

Routine schlägt Qualität

Die nach dem überraschenden Cupaus gegen Kematen nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzenden Oberländer hatten von Beginn an Mühe, das schnelle Flügelspiel der Volderer zu unterbinden. Den aus einem solchen Angriff resultierenden Eckball konnte Volders-Kapi Manu Streiter in Minute 17 vorbildlich per Kopf versenken. Allerdings drehte das Spiel nach einem Doppelschlag von Ex-Wackerianer Ertugrul Yildirim kurz zugunsten der Gäste. Doch schon fünf Minuten später konnte Jakob Triendl ausgleichen, der folgende Schlagabtausch war geprägt von guten Einzelleistungen der Oberländer und einem guten Kombinationsspiel der Volderer. Mit seinem Treffer zum 3:2 Endstand konnte Stefan Scheiber nicht nur seiner Mannschaft, sondern auch Coach Michi Streiter zu einem Sieg im Prestigeduell gegen Kraft verhelfen. Die hochwertige Truppe aus dem Oberland hatte gegen die gegenüber der Vorsaison beinahe unveränderte Streiterelf vor allem in Punkto Kombinationsspiel das Nachsehen und musste punktelos den Heimweg antreten.