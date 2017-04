Frühjahrskonzert der Salinenmusik

Die Salinenmusik lädt am 19. Mai 2017 zum diesjährigen Frühjahrskonzert ins Kurhaus ein.Beschwingt von traditionellen Rhythmen und bekannten Melodien möchte die Salinenmusik, unter der Leitung von Kapellmeister Robert Brunner, gemeinsam mit Ihnen in die warme Jahreszeit starten.Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit Stücken wie „Jetzt geht’s los“ von Franz Lehár, „Einzug der Gladiatoren“ von Julius Fuck, „Oregon“ von Jacob de Haan oder „The Phil Collins Collection“ und „Nena!“ in einem Arrangement von Peter Kleine Schaar.Als Stargast wird NADINE Beiler, begleitet von der Salinenmusik, zwei Überraschungsstücke singen.

Freuen Sie sich also auf einen musikalisch außergewöhnlichen Abend gemeinsam mit der Salinenmusik Hall in Tirol.Vor und nach dem Konzert, sowie in der Pause, werden Sie außerdem mit kleinen kulinarischen Köstlichkeiten und erfrischenden Getränken von der Salinenmusik verwöhnt.Beginn: 19:30 Uhr Eintritt: Freiwillige Spenden.