Zweitägiges Fest für alle Feinschmecker

16.07.2017, 22:23 Uhr

Unter dem Titel "Hall kocht!" wurde ein Event ins Leben gerufen bei dem die Qualität an erster Stelle stand

HALL (mr). Die Stadt Hall in Tirol rühmt sich seit jeher für ihre Gastfreundschaft und kulinarische Höchstleistungen. Das gilt für die zahlreichen Restaurants und Gasthäuser ebenso, wie für die jährlich stattfindenden Feste in der Altstadt. Mit „Hall kocht!“ fand vergangenes Wochenende eine neu ins Leben gerufene zweitägige Veranstaltung in der Bachlechnerstraße statt, mit dem Ziel ein neues Highlight für alle Genießer der hohen Kulinarik-Kunst zu schaffen. An beiden Tage gab es die Möglichkeit national und international bekannte Lebensmittelproduzenten kennenzulernen. Heimische Erzeuger präsentierten ihre hochwertigen Produkte und die Unternehmer und Mitarbeiter standen natürlich auch für Fragen zur Verfügung und informierten über den Herstellungsprozess und die regionalen Zutaten. Denn Qualität stand bei allen teilnehmenden Betrieben an erster Stelle. Die Besucher von „Hall kocht!“ durften sich daher auf eine abwechslungsreiche Produktpalette freuen, aber auch auf die Möglichkeit hinter die Kulissen der regionalen Betriebe zu blicken. Zu den kulinarischen Köstlichkeiten wurde zudem ein abwechslungsreiches Musikprogramm geboten.