Aldrans Zentrum des Radsports - WM Generalprobe gelungen!

23.04.2018, 07:57 Uhr

Generalprobe somit auch für Streckkenposten im Ort, diese waren gefordert lösten ihre Aufgabe aber optimla, die Generalprobe ist gelungen.Tolle Stimmung auch im Ort und auf dem Weg zum „Olympia Climb“ man konnte die Radprofis "hautnah" bestaunen und dies bei strahlendem Sommerwetter!

Der diesjährige Sieger Thibaut Pinot hat Wort gehalten, der heuer ohne einen Etappensieg zu feiern mit 15 Sekunden Vorsprung vor Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) und Miguel Angel Lopez (Astana) triumphierte. Den vierten Platz belegte der eigentliche Top-Favorit dieser Tour of the Alps: Chris Froome, Kapitän des Team Sky, das den vierten Sieg in Folge damit verpasste. Froome hat bei dieser Tour of the Alps gezeigt, dass er konkurrenzfähig ist - zwar noch nicht in Top-Form, aber gewillt sich selbst und die Konkurrenz auf die Probe zu stellen. Ein wenig hinter den Erwartungen blieb hingegen Fabio Aru (UAE Team Emirates), der im Klassement auf Rang sechs zu finden ist, eine Position hinter George Bennett (LottoNL-Jumbo), der in Innsbruck - wie bereits in Pampeago - nicht mit den Top-Leuten mithalten konnte. Gesamtwertung:1.Thibaut PINOT FDJ 18:28'48 02.Domenico POZZOVIVO TBM 18:29'03 ,153.Miguel Angel LOPEZ AST 18:29'03 ,154.Christopher FROOME SKY 18:29'04 ,165.George BENNETT TLJ 18:29'48 ,1'006.Fabio ARU UAD 18:30'07 ,1'19