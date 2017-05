Charity-Boxkampf ermöglicht Delfintherapie für Achtjährigen

09.05.2017, 09:52 Uhr

Beide Gladiatoren absolvierten knapp 60 Trainingseinheiten seit Ende Jänner 2017 um eine möglichst gute "Figur" im Ring zu präsentieren.Nach fünf spannenden Runden im Ring unter der Aufsicht von knapp 200 Besuchern und Ringrichter Gökhan Acikel wurde der Sieger, Thomas Falger, der Koloss aus Ampass, präsentiert.Der achtährige Benedek aus Fügen im Zillertal darf gemeinsam mit seinen Eltern Anfang Juli 2017 die Reise zur Delphintherapie antreten.Dank der Sponsorpartner Easy Motion Skin, Exceet, Serfaus-Fiss-Ladis, Boxcamp Joachim Pötschger Austria, Punch the Beat, KFZ Gritscher GmbH, Sternchen Innsbruck, Taxi Gebhart, Testarossa DEZ, Firma Falger, Interspar, Tiefkühlprodukte Tirol, die Schattseitigen und allen anwesenden Personen können die kompletten Kosten in Höhe von EUR 7.500,00 aus dem "Help for Kids" Spendenfond übernommen werden.