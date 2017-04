FPÖ will in die Regierung

27.04.2017, 08:13 Uhr

Die FPÖ will nach den Landtagswahlen im nächsten Jahr in die Regierung einziehen. "Wir wollen bei den Wahlen den zweiten Platz erringen. Dann können wir auch etwas bewirken", so Abwerzger. Dass die FPÖ nächstes Jahr den Landesahuptmann stellt, glaubt auch Abwerzger nicht: "Das kann sich vielleicht nach der übernächsten Wahl ergeben. Realistisch ist aber, dass die ÖVP stärkste Partei bleibt und dass eine Koalition gegen die ÖVP nicht möglich ist, und die ÖVP deswegen wieder den Landeshauptmann stellt.""Entscheidend für eine Regierungsbeteiligung ist, dass wir auch Themen umsetzen können", meint Abwerzger und nennt Beispiele: "Die Sicherheitslage in Tirol muss verbessert werden. Wenn die Lage so bleibt, wie sie jatzt ist, müssen am Brenner wieder Grenzkontrollen eingeführt werden."Asylwerber sollen in der Grundversorgung bleiben und nicht Mindestsicherung kassieren. Die Mindestsicherung müsse reformiert werden, die Reform der schwarz-Grünen Landesregierung gehe nicht weit genug. Der Brückenschlag (der Zusammenschluss der Skigebiete Axamer Lizum und Schlick 2000) und das Kraftwerksprojekt Kaunertal müssen neu verhandelt werden. Die direkte Domokratie muss ausgebaut werden und ein transparentes System für die Bedarfszuweisungen des landes Tirol an die Gemeinden eingeführt werden, damit die Gemeinden besser planen können und nicht mehr Bittsteller sind.Markus Abwerzger wird die Landesliste der FPÖ anführen, dahinter sind Evelyn Achhorner (innsbruck Stadt), Alexander Gamper (Kitzbühel) und Patrick Haselwanter (Ibk Land)