MDLSX (2015)

Karsamstag, 31. März 2018, 20.15 UhrHall, SalzlagerMDLSX (2015)Performance: Silvia CalderoniRegie: Enrico Casagrande, Daniela NicolòDramaturgie: Daniela Nicolò, Silvia CalderoniEine Produktion von Motus in Zusammenarbeit mit La Villette – Résidence d’artistes 2015, Paris, Create to Connect – Bunker/Mladi Levi Festival, Ljubljana, Santarcangelo 2015 Festival Internazionale del Teatro in Piazza, L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino, Marche Teatro, Ancona.Mit Unterstützung von MiBACT Region Emilia-Romagna.

Auf Identitätssuche geht das preisgekrönte italienische Künstlerkollektiv Motus mit seinem Stück MDLSX. Die italienische Performance-Ikone Silvia Calderoni lässt einen Abend zwischen eigener Biografie und Fiktion, zwischen schnellen Beats und feinem Charme mit literarischen Fetzen aus Texten von Judith Butler, Donna Haraway und Paul B. Preciado erleben. Calderoni sprengt die Grenzen von u.a. Nationalität und Körper, geht auf die Suche nach einer Wahrheit ohne Richtig und Falsch. Eine Hymne an die Freiheit.Informationen zum KartenvorverkaufFestivalpassIm Jubiläumsjahr können Sie einen Festivalpass in limitierter Auflage erstehen. Mit ihm erhalten Sie Zugang zu allen Veranstaltungen des Festivals. Die Platzkarten müssen Sie sich im Vorverkauf (Festivalbüro) oder an der Abendkassa besorgen.Preis: € 170,- Vollpreis | € 85,- junge Menschen unter 26 JahreNur um Festivalbüro erhältlich.Festivalbüro und KartenSchmiedgasse 5, 6060 Hall i.T.Tel: +43 5223 53808 | Fax: +43 5223 53808-80office@osterfestival.at | www.osterfestival.atKarten sind im Festivalbüro, unter www.osterfestival.at und österreichweit in allen Vorverkaufsstellen von Ö-Ticket erhältlich.