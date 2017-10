OrgelSPIEL Albert Knapp (5)

Musikalische Einstimmung in die WeihnachtszeitDas von der Galerie St. Barbara seit Jahren veranstaltete OrgelSPIEL setzt Sinn und Lebenskraft gegen das Hektisch-kommerzielle der Vorweihnachtszeit.Die Reihe von 30-minütigen Orgelkonzerten führt auf das diesjährige Weihnachtsfest (und auch auf das ORGELfest 2018) hin. Sechs der besten Tiroler Organisten laden ab dem 18. November an sieben aufeinander folgenden Samstagen um 11 Uhr für eine halbe Stunde zu freudiger Sinnlichkeit in die Haller Pfarrkirche. Sie lassen mit Hilfe der „Königin der Instrumente“ und mit der Musik von Vierne, Bach und Messiaen u.a. die Stille Kraft und das Geheimnis von Advent und Weihnachten hören und erfühlen.Freiwillige SpendenWeitere Informationen finden Sie unter www.musikplus.at

Termine:11.11.2017 11 Uhr (bis 12 Uhr): VorHÖREN (haus.05, Schmiedgasse 5, Hall)Gerhard Crepaz mit einer Vorschau / HÖREN und Darstellung der Zusammenhänge der Programme OrgelSPIEL [2017 Weihnachten]VIERNE, BACH, MESSIAEN, BRAHMS u.a.OrgelSPIEL – Termine (Pfarrkirche Hall, jeweils Samstag 11-11.30 Uhr)18.11.2017 Manuel Schiabello Liebe Gott-SeeleJ.S.BACH - Louis VIERNE (1870-1937)25.11.2017 Elias Praxmarer Tod, ErlösungVIERNE Symphonie N°3, op.28 in fis-moll (1911)02.12.2017 Hannes Chr. Hadwiger 1. AdventJ.S.BACH - Louis VIERNE09.12.2017 Michael Schöch 2. Advent / Maria ImmaculataJ.S.BACH - Olivier MESSIAEN - Louis VIERNE16.12.2017 Albert Knapp 3. AdventJ.S.BACH23.12.2017 Michael Schöch WeihnachtenJ.S.BACH - Louis VIERNE30.12.2017 Elisabeth Hubmann unser Leben: PilgerschaftJ.S.BACH - Olivier MESSIAEN - Louis VIERNE