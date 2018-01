Schostakowitsch 24 Präludien und Fugen, op. 87 (1950/51)

Mi. 28. März 2018, 20.15 UhrHall, Salzlager19.15 Uhr EinstimmungSchostakowitsch 24 Präludien und Fugen, op. 87 (1950/51)Alexander Melnikov – KlavierAngst und Widerstand stehen im Zentrum dieses Abends. Das Warten auf die Exekution hat mich mein Leben lang gemartert. Viele Seiten meiner Musik sprechen davon. Obgleich Schostakowitsch national wie auch international zu den wichtigsten Komponisten der Sowjetunion gehörte, hatte Lady Macbeth von Mzensk den Zorn Stalins entfacht. Bis zu dessen Tode musste er immer wieder mit vernichtender Kritik und in Angst leben. Seine 24 Präludien und Fugen, op.87 fallen in diese Zeit, sie sind Ausweg und gleichzeitig Zeuge seines Seelenzustandes. Nur selten sind sie in ihrer Gesamtheit und so authentisch im Ausdruck zu erleben.

