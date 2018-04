Heimniederlage für Aldrans

21.04.2018, 21:52 Uhr

Aldrans verliert zuhause gegen Tabellenführer Achenkirch zwar mit 1:5, das Ergebnis spiegelt jedoch in keinster Weise den Spielverlauf.

Während die Gäste in Hälfte Eins aus ihrer einzigen Chance ein Tor machen, hadern die Aldranser zunächst mit einigen vergebenen Torchancen. Die klar besseren Hausherren erzielen in Minute 33 durch einen direkt verwandelten Freistoß von Benjamin Köstlinger den Ausgleich, verabsäumen es aber in der Folge ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen. Nach dem Seitenwechsel sehen die rund 50 Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe, auch nach dem unglücklichen 1:2 kämpfen die Aldranser tapfer weiter. Während aber die Gäste vom Achensee in der Folge noch einen Zahn zulegen können, ist bei den Hausherren schon bald die Luft draußen. Die Tore drei, vier und fünf folgen im Zehnminutentakt, Aldrans verliert zuhause trotz gleichwertigen Spiels mit 1:5 und rutscht einen Tabellenplatz nach hinten.