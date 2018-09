Herzlauf sorgt für erhöhten Puls

09.09.2018, 14:51 Uhr

Bei Kaiserwetter ging am vergangenen Samstag der Thaurer Herzlauf über die Bühne und sorgte nicht nur bei den TeilnehmerInnen für einen leicht erhöhten Puls.

Unterschiedliche Distanzen

Verein Herzkinder Österreich

Neben den LäuferInnen hatten auch die Veranstalter des Thaurer Herzlaufes mit einem erhöhten Ruhepuls zu kämpfen, denn diese waren gespannt, wie viele Sportler und vor allem Nichtsportler dieses Jahr an den Start gehen würden. „Die Veranstaltung soll allen Sportmuffeln den Einstieg in die Bewegung leicht und schmackhaft machen“, so Michaela Altendorfer, Präsidentin und Geschäftsführerin der Herzkinder Österreich. „Mit einem Teil des Startgeldes und der Spenden unterstützen wir die Arbeit von Herzkinder Österreich.“Bei Temperaturen jenseits der 25 Gradmarke legten Mädchen und Buben zwischen 200 und 600 Meter zurück, Erwachsenen mussten hingegen auf einer Strecke von 2,8 bzw. 8,4 Kilometer schwitzen. Mit dabei war diesmal auch eine Delegation der Haller Nachwuchsabteilung U8, welche zusammen mit dem Trainer und ihren Müttern die rund 200 m lange Strecke in Angriff nahmen. Die gut trainierten Mädchen und Burschen ließen die Erwachsenen etwas alt aussehen und stürmten nahezu mühelos über die Ziellinie am Thaurer Sportplatz. Als Preis gabs für jeden Teilnehmer eine coole Medaille.Der Verein wurde 1995 gegründet, seit 2007 heißt die Plattform Herzkinder Österreich. Er fungiert als eine österreichweite Anlaufstelle für alle nicht medizinischen Anliegen und Belange für herzkranke Kinder, Jugendliche und deren Familien. Zusammen mit dem Organisationsteam des SV Thaur Michaela Altendorfer wurde auch diesmal wieder ein tolles Event mit mehreren hundert TeilnehmerInnen ausgerichtet.