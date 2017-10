Polterauer unter den Besten der Welt

13.10.2017, 21:36 Uhr

Die für die SPG Hall/Mils spielende Chiara Polterauer schaffte bei den eben zu Ende gegangenen Jugendweltmeisterschaften in Montevideo den hervorragenden 27. Platz.

Ergebnisse Team Österreich

Als Teil des Teams Österreich spielte Chiara in der Altersklasse Mädchen U16 und konnte sich bei den Jugendweltmeisterschaften in Montevideo zwei Wochen lang mit den besten Schachspielerinnen der Welt messen. Die einzige Tirolerin im Team hielt sich hervorragend und erspielte sich nach starkem Beginn und einer verhalteneren Phase gegen Ende des Turniers den hervorragenden 27. Gesamtrang.Österreichs Burschen erreichten gute sieben Punkte aus elf Partien, verpassten damit aber hauchdünn Plätze in den Top-10. Die beste Platzierung erreichte Felix Blohberger mit einem 11. Platz in der U16. Er war zudem der einzige im ÖSB-Team der Elopunkte hinzugewann. Einen 12. Platz verbuchte Florian Mesaros in der U18 und Dominik Horvath erreichte in der U14 einen 14. Platz. Insgesamt waren in Montevideo 385 Jugendliche aus 53 Nationen am Start. Die neuen Weltmeister kommen aus der Mongolei, Indien, Russland, USA, Peru und Slowenien. Die erfolgreichste Nation war einmal mehr Russland mit insgesamt sechs Medaillen.