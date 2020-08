Der Carinthische Sommer gastierte mit „CS unterwegs“ in der Gailtal-Klinik in Hermagor. Das Ensemble „Klakradl“ brachte mit Musik Schwung in den heißen Samstagnachmittag.



HERMAGOR. Am vergangenen Samstag durften sich die Patienten der Gailtal-Klinik über musikalische Unterhaltung durch das Ensemble „Klakradl“ freuen. Der Carinthische Sommer gastierte mit seiner Tour „CS unterwegs“ in Hermagor. „Als Erster Oberarzt und als Obmann des Carinthischen Sommers war es mir ein besonderes Anliegen, den Patienten unsere Musik nahe zu bringen“, erklärte Klemens Fheodoroff zu Beginn des Konzerts.

Lebensqualität erarbeiten



Unter dem Lindenbaum im Garten der Gailtal-Klinik für neurologische Rehabilitation unterhielten die Musiker die Patienten und Besucher, die in den Innenhof gekommen waren oder von den Balkonen aus zuhörten. „Es ist uns wichtig, Lebensqualität zu erarbeiten. Kunst und Kultur gehören da einfach dazu“, betonte Fheodoroff. Die Zuhörer waren von der musikalischen Darbietung begeistert, der eine oder andere dirigierte oder wippte sogar mit.

Zum Publikum kommen



„Wir gehen mit diesem Format ins Land und möchten möglichst viele Menschen erreichen. Musik ist nichts Elitäres, sondern für alle da“, erklärt Intendant Holger Beck. Weil nicht jeder die Möglichkeit hat, Veranstaltungen des Carinthischen Sommers zu besuchen, kommt das Festival einfach zum Publikum.

Quer durch Kärnten



„CS unterwegs“ reist mit dem Ensemble „Klakradl“ in dieser Saison im Juli und August in Kooperation mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) quer durch Kärnten und Slowenien. Mit Esprit, Witz und frechen Texten lässt „Klakradl“ hören, wie traditionelle Musik aus der Region auch klingen kann.