Die Neos Hernals wollen mit einer Fundraising-Aktion ein Zeichen für mehr Bürgerbeteiligung setzen. Mit der Aktion #6000Bänder sollen Spendengelder für die Bürgerinitiative Zukunft Hernals gesammelt werden.

HERNALS. Die überparteiliche Bürgerinitiative "Zukunft Hernals" setzt sich für den Erhalt des Postsportareals ein und will das Sport- und Erholungsgelände vor der Verbauung schützen. Die Neos unterstützen dieses Anliegen und wollen mit der Spendenaktion die Aktivitäten der Initiative unterstützen.

"Das Budget für Hernals beträgt 8 Millionen Euro. Lediglich 6.000 Euro davon sind für Bürgerbeteiligung vorgesehen. Ein Vielfaches dieser Summe wird hingegen für Postwurfsendungen oder Informationskampagnen ausgegeben. Hier stimmt die Wertigkeit einfach nicht", klagt Cora Urban, Klubobfrau und Spitzenkandidatin von Neos Hernals, und fordert eine Verdoppelung des Budgetpostens. Um auf diesen "Missstand" aufmerksam zu machen, hat Neos Hernals die Aktion #6000Bänder ins Leben gerufen.

Spende gegen Armband

Dabei werden Spenden gesammelt. Im Gegenzug erhält man als kleines Dankeschön ein Armband. Das Ziel der Aktion sind 6.000 Euro an Spenden und damit eine Verdoppelung des Bezirksbudgets für Bürgerbeteiligung. "Die Spenden kommen zu 100 Prozent der Bürgerinitiative Zukunft Hernals zugute, die um den Erhalt des Postsportareals ringt", versichert Neos.

"Eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger muss der erste Schritt in einem so großen Projekt sein. Sie ist die Voraussetzung für einen konstruktiven Prozess. In Wien hingegen redet man leider oft nur zu den Bürgern und zu selten mit ihnen. Es fehlt dem Bezirk an Möglichkeiten zur direkten Bürgerbeteiligung. Darauf soll die Aktion #6000Bänder aufmerksam machen und diesen Prozess unterstützen", sagt Urban.

Die Bürgerinitiative "Zukunft Hernals"



"Zukunft Hernals ist und bleibt überparteilich. Wir freuen uns sehr, dass vor allem die Oppositionsparteien unser Anliegen unterstützen, das Postsportareal in seiner aktuellen Flächenwidmung zu erhalten. Die Aktion #6000Bänder unterstreicht einmal mehr die Bedeutung des Themas Bürgerbeteiligung", heißt es vonseiten der Bürgerinitiative.

Die Forderung von Zukunft Hernals: "Für die Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft muss Stadtentwicklung in einem direkten Diskurs mit den Anrainern passieren. Das ist etwas, das bisher noch kaum spürbar war. Wir hoffen, dass die Aktion #6000Bänder einen Prozess in Gang setzen wird, der uns Bürger in den Planungsprozess einbindet und nicht nur über bereits Geschehenes informiert".

