Anlässlich einer Besichtigung des Büro-, Lager- und Produktionsobjekts „Hohe Brücke 5“ imGewerbegebiet Unterwölbling konnte sich Vizebürgermeister Peter Hießberger einen Überblick über

die dort schon jetzt ansässigen Unternehmen und auch die Zukunftsmöglichkeiten für die Gemeinde

Wölbling verschaffen.



WÖLBLING (pa). Das Objekt wurde kürzlich durch eine Gesellschaft im Eigentum von Andreas und Thomas Höhrhanerworben und soll einer vielfältigen Nutzung zugeführt werden.

Eine Ansiedlung diverser Unternehmen aus der eigenen Sphäre und die Vermietung

der Leerflächen ist laut Höhrhan vorgesehen. „Behutsame Investitionen in die Weiterentwicklung der Infrastruktur und mögliche Zubauten werden

einen zeitgemäßen Standort für Unternehmen bieten. Die direkte Anbindung an die

Glasfaserhauptleitung macht den verkehrsgünstig gelegenen Standort zwischen Krems und St.

Pölten für viele Branchen attraktiv“, so Höhrhan weiter.

Die großzügigen freien Büroflächen lassen laut Vzbgm. Hießberger auch für die Gemeinde eine

attraktive Anzahl neuer Arbeitsplätze erwarten.

Firmen aus Bau- und Immobilienbereich folgen

Als langjähriger Mieter im Objekt ist die Fa. „Florella“ unter Leitung von Frau Claudia Pasching,

spezialisiert auf Heimtextilien, im Besonderen auf Spannbetttücher, Bettwäsche und Frottierwaren

ein wahrer „hidden Champion“ in der Gemeinde. Seit über 30 Jahren ist man erfolgreich tätig und hatauch in Zukunft noch viel vor.

Als neuer Mieter wird in das Objekt die Fa. „5er Bau“ übersiedeln. Das Unternehmen unter der

Leitung von Christian Sekyra ist auf alle Arten von Kleinreparaturen spezialisiert und

beschäftigt aktuell 15 Mitarbeiter, vom Maurer bis zum Tischler.

Es werden noch ein Produktionsbetrieb für Kunststoffprofile, die Fa. „Thermoplastics“ sowie einige

Firmen aus dem Bau- und Immobilienbereich folgen.

Attraktive Mietkonditionen

Die Leerflächen im Bürohaus mit Größen von 250 bis zu 1000 Quadratmeter gelangen zu besondersattraktiven Konditionen zur Vermietung.

Dafür verantwortlich zeichnet das Kremser Unternehmen „KMW Immobilien“ und zuständig für

dieses Objekt ist mit Jürgen Heinzl ein echter „Dunkelsteinerwalder“ der nicht nur Wölbling, sondern

die Bedürfnisse von Unternehmen der gesamten Region bestens kennt.

Dazu Heinzl: „Die sehr attraktiven Mietkonditionen und die großen und flexiblen Flächen haben

bereits kurz nach Beginn der Vermarktung erste Erfolge in der Vermietung gebracht. Fast 600 Quadratmeter Büro

und Lagerflächen sind bereits vergeben. Weitere Anfragen ernstzunehmender Interessenten machen

uns zuversichtlich, hier eine erfolgreiche Standortbelebung zu unterstützen. Wir freuen uns

selbstverständlich über weiteres Interesse von Mietern.“