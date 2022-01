Als Naturheilpraktiker hilft Peter Feigel seinen Klienten seit 40 Jahren bei chronischen Beschwerden.

WIEN/HIETZING. Peter Feigel bloß als Naturheilpraktiker zu beschreiben, wird ihm wohl nicht gerecht. "Meine Klienten kommen mit allen chronischen Befindensbeschwerden zu mir, und ich versuche ihre Probleme durch ganzheitliche Betrachtung zu lösen", sagt Feigel in seiner Praxis in der Lainzer Straße 69.

Nach Ausbildungen in Heilpraktik, Akupunktur, Bioresonanz und Homöopathie eröffnete der geborene Wiener 1981 seine Praxis am Fuße des Küniglbergs. Seit damals kamen mehr als 15.000 Klienten zu ihm, nicht nur aus Hietzing, "sondern aus ganz Europa von Deutschland bis Rumänien, aktuell kommt auch jemand aus Florida." Aber was macht Feigel genau? "Chronische Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, Lernprobleme, Schlafprobleme oder Depressionen haben oft tiefergehende Ursachen, denen man etwa mit Bioresonanz gut auf den Grund gehen kann."

Nahrungsergänzungsmittel auf Kräuterbasis helfen, die Gesundheit wiederherzustellen.

Schlechte Ernährung, schlechte Gesundheit

Neben psychosomatischen gäbe es aber auch ganz profane Ursachen für Beschwerden. "Viele Leute essen heute nichts zum Frühstück, zu Mittag auch nichts G'scheites - aber am Abend biegt sich der Tisch", sagt Feigel und schlägt die Hände vor dem Kopf zusammen. "Dann legen sie sich mit vollem Bauch ins Bett und erwarten dass das auf lange Sicht gut geht. Leiden heißt oft nichts wissen."

Feigel erzählt von einem Klienten mit 160 Kilo und massiven Kreislaufproblemen. "Der war austherapiert und nahm 26 Tabletten am Tag - dann kam er zu mir. Heute nimmt er nur noch sechs Stück und hat einen völlig normalen Blutdruck." Neben Fehlernährung mit Folgen wie Übersäuerung des Körpers seien auch zuwenig Flüssigkeit und Schlafmangel für mancherlei Beschwerden verantwortlich. "Ganz wichtig sind auch harmonische Beziehungen: Wer mit seinem Ehepartner kein freundschaftliches Gespräch mehr führen kann, kommt irgendwann zu mir - spätestens in der Midlife Crisis."

Peter Feigel teilt sein Wissen als Naturheilpraktiker seit 30 Jahren auch in Vorträgen.

Wiederherstellung der Gesundheit

Feigel versucht dann die Gesundheit etwa mit einer individuellen Ernährungsumstellung oder Nahrungsergänzungsmitteln auf Kräuterbasis "auf körperlicher, psychischer und geistiger Ebene" wiederherzustellen. Großes Augenmerk legt der Naturheilpraktiker dabei auch auf den guten Zustand der Wirbelsäule, "deren Energiefluss, insbesondere jener des ersten Halswirbels, die zentrale Achse für das körperliche Wohlbefinden ist. Störungen können etwa Rücken- oder Nackenschmerzen, Schwindel, Tinnitus oder schlicht Kopfschmerzen verursachen."

Wann kann Feigel nicht helfen? "Bei Problemen mit transplantierten Organen oder wenn jemand Immunsuppressiva nehmen muss - und immer dann, wenn jemand partout nicht mit mir zusammenarbeiten will." Naturheilpraktik und Ganzheitsmedizin werden oft skeptisch betrachtet, insbesondere von manchen Schulmedizinern. Was sagt Feigel zu denen? "Gar nichts, denn die kommen ja selber oft als Klienten zu mir."

Infos unter www.peterfeigel.at

