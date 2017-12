Eisbärin Nora erkundet Aussenanlage

28.12.2017, 22:38 Uhr

Nora ist im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP) nach Wien gekommen. Die Zusammengewöhnung erwachsener Eisbären ist kein leichtes Unterfangen und erfordert viel Fingerspitzengefühl. Lynn und Ranzo haben natürlich längst bemerkt, dass ein weiteres Weibchen hier lebt. Bis zum ersten Aufeinandertreffen wird es aber noch etwas dauern. Dungl: „Nachdem Nora ihren ersten Ausflug beendet hatte und in der Innenanlage verschwunden war, durften die beiden anderen wieder auf die gesamte Außenanlage und haben alles beschnuppert.“ In den nächsten Tagen wird Nora immer wieder stundenweise alleine auf die Außenanlage kommen, um wirklich jeden Winkel der Anlage kennenzulernen. Im nächsten Schritt werden die Eisbären in der Innenanlage Sichtkontakt zueinander bekommen.