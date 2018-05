Verbindungsbahn: Die Demo läuft, die Bahnübergänge sind gesperrt

04.05.2018, 15:16 Uhr

Seit 14 Uhr demonstrieren die Gegner der Verbindungsbahn in Hietzing. Die bz ist vor Ort.

HIETZING. "Unsere Transparente sind bereit für den Einsatz am 4. Mai 2018 - Wir sperren die Bahnübergänge in Hietzing!" So kündigt die Bürgerinitiative gegen den Ausbau der Verbindungsbahn in Hietzing auf Facebook ihre zweite Demo an. In der Gruppe "Verbindungsbahn Hietzing - so bitte nicht" riefen die Initiatoren zum Widerstand auf der Straße auf. Die Bahnübergänge werde man sperren, um zu zeigen, was Hietzing durch den Ausbau der Verbindungsbahn in Zukunft erwarten könnte, hieß es von den Veranstaltern.Die Reaktionen auf die Einladung zur Demo waren eindeutig: "Der Countdown" läuft und "Wir sind bereit" kommentierten wütende Anrainer die Postings.

Die Demo an der Verbindungsbahn

Dann war es soweit. Um 14 Uhr versammelten sich rund 40 Hietziger beim Bahnübergang Hietzinger Hauptstraße. Danach wanderte die Gruppe zu allen Bahnübergängen, die laut Plänen für die neue Bahn gesperrt werden sollen, um diese dann jeweils für eine Stunde zu blockieren. "Die Berliner Mauer war nur drei Meter hoch" war auf Plakaten zu lesen, die die wütenden Bürger hochhielten. Auch Initiator Merten Mauritz war um 14 Uhr bereit und kündigte an, dass die Gruppe Richtung Veitingergasse zum ersten Bahnübergang losziehen werde. Gesichert wurde die Veranstaltung von der Polizei. Dort angekommen verkleinerte sich die Gruppe wieder, etwa 30 Personen blockierten den Übergang der Bahn. "Es handelt sich um eine friedliche Demo", so Merten Mauritz. Man fordere jedoch entweder eine Tieferlegung der Trasse oder eben, dass alles so bleibe wie es ist.Doch die Demo schien nicht bei allen Hietzingern gleichermaßen auf Gegenliebe zu stoßen. Ein Autofahrer etwa schrie: "Was soll der Schaß?" und beschwerte sich, dass er wegen der Demo eine Umleitung fahren müsse. Auch die Flyer, die man den Autofahrern anbot, wurden oft nicht angenommen. Die Demonstranten selbst schienen ob der geringen Teilnehmerzahl enttäuscht zu sein. Auch junge Demonstranten suchte man im Grüppchen vergebens.Die Forderungen der Demonstranten: Tieferlegung oder Beibehaltung der Trassen, keine großen Bahnhöfe, ein Verkehrskonzept und eine Bürgerbefragung. Mehr dazu: Verbindungsbahn Demo: Jetzt geht Hietzing auf die Straße