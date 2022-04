Die Lagerhaus-Genossenschaft Absdorf-Ziersdorf unterstützt die Initiative „Ukraine: Hilfe für Menschen im Konflikt“ des Österreichischen Roten Kreuzes.

ZIERSDORF. Das Lagerhaus Absdorf-Ziersdorf unterstützt mit 100 Hilfspaketen die Initiative „Ukraine: Hilfe für Menschen im Konflikt“ des Österreichischen Roten Kreuzes. Damit können 500 Menschen einen Monat lang mit Seifen, Zahnbürsten und Windeln sowie anderen Hygieneartikeln versorgt werden, bei denen die Versorgungslage besonders prekär ist. Die Genossenschaft leistet so einen Beitrag, um das Leid der Menschen in der Ukraine zu mindern. Bei einem Besuch des Roten Kreuzes in der Lagerhaus-Zentrale in Absdorf übergab Geschäftsführer David Oberholzer den Spendenscheck an die Tullner Bezirksstellengeschäftsführerin Julia Braun und den Ziersdorfer Bezirksstellenleiter Markus Hofmann.

Zusammenhalt und Solidarität

„Lagerhaus steht seit seiner Gründung für die Werte Zusammenhalt und Solidarität. Daher ist es für uns selbstverständlich, die Initiative des Österreichischen Roten Kreuzes zu unterstützen und den notleidenden Menschen in der Ukraine zu helfen. Denn rasche humanitäre Hilfe ist das Gebot der Stunde“, so David Oberholzer.