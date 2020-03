Die alljährliche Frühjahrsmesse des Handelshauses Julius Kiennast für Kunden aus Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung und Catering-Unternehmen, hat sich in Hollabrunn längst zum Pflichttermin etabliert.

HOLLABRUNN. Am 04. März 2020 gastierte sie erneut in der Sporthalle. 60 ausstellende Industriepartner präsentierten ihre Waren. Julius Kiennast gab in seiner Begrüßungsrede einen Rückblick auf die vergangenen Monate. Im Jahr 2019 verzeichnete man 18,5 Millionen Euro Umsatz, in den ersten Monaten dieses Jahres erzielte man bereits ein Plus von 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf viele Projekte wie Neueröffnungen oder Neuübernahmen kann man zurückblicken.

Kooperation war größter Erfolg

Zu den größten Erfolgen im vergangenen Jahr zählte die Kooperation mit Pfeiffer Großhandel, mit dem seit Anfang des Jahres eine gemeinsame Vermarktung vollzogen wird.Die heurige Messe hatte auch einige Neuheiten aufzuweisen: das gesamte Ausstellungsareal wurde neu gestaltet und eine bessere Durchmischung der Firmen angestrebt.

Neue Bio-Linie

Der Schwerpunkt lag heuer auf der neuen Nah&Frisch BIO-Linie sowie Verpackungsmaterial. Eine weitere Neuheit auf die man stolz ist, ist die Marke Genussrind, die zu 100 Prozent Genuss aus Österreich mit lückenloser Nachverfolgung verspricht.Bürgermeister Alfred Babinsky sprach dem Unternehmen seinen Dank für die langjährige Treue sowie auch den Mitarbeitern des Stadtsaals für die gewohnt reibungslosen Vorbereitungen. Er zeigte sich stolz über diese bewährte Tradition und wünschte allen ausstellenden Betrieben gute Geschäfte.