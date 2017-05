225 Fahrer starteten in Pulkau

05.05.2017, 08:00 Uhr

Obmann Reinhard Altmann organisierte mit 38 MitarbeiterInnen das Rennen auf der Anlage des MSC Pulkautal.

PULKAU (jm). Nach dem Waldviertel Cup am Osterwochenende machten am 30.4. die Amateur Masters mitbeim MSC-Pulkautal Station. 225 Fahrer im Alter von 6 bis 70 gingen in neun Klassen an den Start. Obmannvom MSC Pulkautal: „Ein Team von 38 MitarbeiterInnen war im Einsatz, Streckenposten, Rettung, Sanitäter, Feuerwehr, Zeitnehmer und Gastronomie.“ Das Wetter spielte mit und der Zustand der 1969 Meter langen Strecke wurde bei Bedarf korrigiert. Platzsprecherr: „In den meisten Klassen waren bei idealen Bedingungen zwei Rennen möglich, in manchen gab es nur eines.“ Der Hornerkonnte seinen Landesmeistertitel erfolgreich verteidigen. In der Klasse „Jugend 85 ccm“ eroberte der 12-jährige Obritzerden ersten Platz am Siegespodest. Der Schüler aus dem Pulkautal hat schon mit sieben Jahren mit Motocross begonnen. Prominenter Starter in der Seniorenklasse war, Vater des fünffachen Staatsmeisters. Der Steirergab in der Klasse „Vintage MX Austria“ auch den alten Motoren wieder Gelegenheit, Rennluft zu schnuppern. „Es zählt nur das Baujahr, der Hubraum ist frei“, so der Krieglacher.

Ergebnisse:

AMATEUR MASTERS Austria mit NÖ Landesmeisterschaft, Ergebnisse vom 30.4. in Pulkau:AMA 50: 1. Jankovic Luka, 2. Rauch Benjamin, 3. Schön Marvin.AMA 65: 1.Lehner Jürgen, 2. Kermer Fabian, 3. Ehrenhöfer Elias.AMA 85: 1.Schneeweis Kevin ( Msc Pulkautal), 2. Matasovic Thomas , 3. Binder Andreas. AMA Jun: 1.Lechner Jakob, 2. Bergmayer Max, 3.Weichinger Justin.AMA MX 1: 1.Trummer Philipp, 2. Notstaller Kevin, 3.Infanger Johann.AMA MX 2: 1.Haider Manuel, 2.Thullner Domenic, 3.Pranzl Martin.AMA Pro MX 1: Schöfbeck David, 2.Weiss Alexander, 3.Trummer Philipp.AMA Pro MX 2:1.Vesely Alex, 2.Haider Manuel, 3.Haslacher Georg.AMA Sen: 1.Schönhofer Roman, 2. Hirschhofer Andreas, 3.Strubreiter Sigi.AMA SSEn:1.Authried Alfred, 2. Hasenburger Edi, 3.Spatz GeorgAMA Twinschock: 1.Mayer Andreas, 2.Rosenberger Kris, 3.Dieminger Herbert.AMA Classik: 1.Voithofer Toni, 2. Haunold Otto, 3.Winter Erich