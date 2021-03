Das Gartenbaukino wird komplett saniert und soll seinen Charme aus den 1960er-Jahren zurückbekommen. Wer das Kino unterstützen möchte, kann eine Sesselpatenschaft übernehmen.

INNERE STADT. Bis September soll das Gartenbaukino ein neues Aussehen bekommen. Wobei: weniger neu, vielmehr aufgefrischt. "Über die Jahrzehnte wurde einiges am Kino verschlimmbessert", erzählt Gartenbaukino-Chef Norman Shetler. Was das Kino und seinen ursprünglichen Charme ausmachte, wurde entweder entfernt, modernisiert oder ganz einfach übermalt. "Wir wollen den Garderobengang in seiner ursprünglichen Erscheinung wiederherstellen. Im Foyer gab es eine unglaublich schöne florale Deckenmalerei und ein ganz anderes Beleuchtungskonzept, das wir zurückholen möchten", beschreibt Shetler das Vorhaben. Eine neue Bar, die besser in das Zeitalter des Hauses passt als die aktuelle, soll ebenfalls gebaut werden – natürlich im Rahmen des Denkmalschutzes, unter dem das Haus seit 2018 steht.

Neben dem äußeren Erscheinungsbild des Kinos muss aber auch das Innere überarbeitet werden. "Teilweise ist die Elektrik noch auf dem Stand der 1960er-Jahre", berichtet Shetler. "Da müssen wir so gut wie jedes Kabel neu einziehen." Weiter geht es mit der Belüftungsanlage, dem Brandschutz und vielem mehr, wofür das Kino finanzielle Unterstützung braucht. "Wir freuen uns über die Unterstützung, die wir von der öffentlichen Hand bekommen", betont Shetler. "Da merkt man das Commitment der Stadt gegenüber dem historischen Kino." Zwei Millionen Euro kommen von der Stadt, weitere 600.000 Euro vom Bund und 150.000 Euro von der Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden. Den Rest muss das Kino selbst aufbringen. Dabei bittet es um Unterstützung.

Sesselpaten gesucht!

Neben der Haustechnik und der Einrichtung müssen auch dringend die Kinosessel neu bezogen werden. Jeder dieser Sessel sucht dringend einen Paten. "Wer spenden möchte, kann über unsere Crowdfunding-Kampagne eine Patenschaft übernehmen und wird für die kommenden fünf Jahre auf einer Plakette an dem jeweiligen Sessel verewigt", sagt Shetler. Neben den Patenschaften wurden Pakete in jeder Preisklasse geschnürt. "Von Kinokarten über eine Namensnennung auf einer Tafel bis hin zu exklusiven Abendveranstaltungen im Kino haben wir alles als Belohnung fürs Spenden", so Shetler. Dazu kommen noch Analog-Workshops, Souvenirs und Urkunden aus der alten Leinwand des Gartenbaukinos.

Je nachdem, ob es aufgrund der Corona-Situation möglich sein wird, soll das Kino Ende September, also rechtzeitig zur Viennale, wiedereröffnet werden.

Zur Sache

Wer eine Sesselpatenschaft abschließen oder das Gartenbaukino mit einer einmaligen Spende unterstützen möchte, findet alle nötigen Infos auf der Homepage des Kinos unter www.gartenbaukino.at oder direkt bei der Crowdfunding-Kampagne.