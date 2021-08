Donnerstagmittag ist ein Juwelier in der Inneren Stadt von zwei Männern überfallen worden. Die Täter befinden sich auf der Flucht.



WIEN/INNERE STADT. Die Polizei sucht aktuell nach zwei Männern, die einen Juwelier in der Inneren Stadt ausgeraubt haben. Die beiden Tatverdächtigen seien beide Richtung Graben geflohen und dort laut Zeugenaussagen in ein schwarzes Taxi eingestiegen.

Die Polizei hat außerdem via Twitter eine Personenbeschreibung veröffentlicht. Einer der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, trägt schwarze Kleidung, hatte einen silbernen Revolver bei sich und soll Russisch gesprochen haben.

Der zweite Täter ist ebenfalls 1,80 Meter groß, trägt einen grauen Kapuzenpulli, eine schwarze Kappe und soll ebenfalls Russisch gesprochen haben.