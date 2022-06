Nach der Corona-Pause fand heuer wieder das Pilgerweinfest und die Weinsegung der aktuellen Jahrgänge der Winzerfamilie Gratl in Maria Bild statt.



MARIA BILD. Die Weinsegnung nahm heuer Pfarrer Remigius Emeka Okafor vor. Die Gäste an der Weinsegnung und am anschließenden Pilgerweinfest kamen aus allen Teilen Österreichs, Deutschland und der Schweiz. Bei traumhaftem Sommerwetter wurde am Fuß der Wallfahrtskirche unter freiem Himmel bis in die Morgenstunden gefeiert. Der heurige Pilgerwein vom Weingut Gratl ist wieder ein Rose aus mehreren Rotweintraubensorten, die in unmittelbarer Nähe der Pilgerwege wachsen.

„Wir gratulieren! Ein toller neuer Verkaufsraum, Präsentationsräumlichkeiten inmitten der Weingärten ein wunderschönes Panorama mit Blick zur Kirche Maria Bild sowie hervorragende Weine. Der Wein der Familie Gratl ist für Kenner überregional ein Begriff. Wir sind stolz auf diesen Vorzeigebetrieb in unserer Gemeinde.“, erklären Bürgermeister Willi Herbst und Gemeindevorstand Harald Brunner.

„Ich freue mich, denn auf die Weine der Familie Gratl wird man in ganz Österreich angesprochen!“, erklärt Bundesrat Bernhard Hirczy und gratuliert zur gelungenen Veranstaltung und zum tollen Zubau.