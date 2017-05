Ausstellung Otto Rapp im Atelier Moldovan

Ausstellungseröffnung Otto Rapp im Atelier MoldovanJosefstädterstrasse 53Object 18 / Im Hof1080 WienLiebe KunstfreundInnen,Ich freuen mich, euch/Sie in das Atelier ADRIAN MOLDOVAN zur meiner Ausstellung OTTO RAPP einladen zu dürfen. Aperitif und Naschereien versüßen euch/Ihnen den Atelier-Rundgang.Das VINI PER TUTTI sorgt für Bier und Würstel um 5 Euro. Natürlich gibt es auch eine Auswahl an österreichischen und mediterranen Qualitätsweinen, die bei Schönwetter im Innenhof verkostet werden können.Ich freue mich auf euch/Sie!Otto Rapp