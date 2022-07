Die zweite Auflage des Traunsee-Almtal Cup startet heuer am 08.07.



Der im Vorjahr anstelle der abgesagten Frühjahrsmeisterschaft erstmals mit großem Publikumserfolg abgehaltene Traunsee-Almtal-Cup wird auch heuer wieder austragen. Die acht besten Fußballvereine der gleichnamigen Tourismusregion kämpfen um den Cup-Sieg , der mit Geld- und Sachpreisen sowie einem exklusiven Pokalunikat - gefertigt von der SFK-Technologeimanufaktur in Kirchham - belohnt wird.

"Aufgrund des knappen Terminplans zwischen alter und neuer Meisterschaft wird der Bewerb im KO-System an nur drei Spieltagen durchgeführt"

, so Organisationschef Hans Kronberger.

Erstmals dabei ist der FC Altmünster, der im Eröffnungsspiel zu Hause auf Titelverteidiger ASKÖ Vorchdorf trifft (Freitag, 8. Juli, 18:30, Traunsteinstadion).Die weiteren Begegnungen der 1. Runde: Ohlsdorf - Gmunden (Fr, 8.7. - 19:00), Scharnstein - Bad Wimsbach (Fr, 8.7. - 18:30) und Landesliga-Aufsteiger Gschwandt empfängt in der Wallweg-Arena die Union Pettenbach (Fr, 8.7. - 18:30).

Die zweite Runde steht am Mittwoch, 13. Juli am Programm.

Finalturnier in Pettenbach



Erstmals gibt es in dieser Form ein Finalturnier beim TAC-Cup, welches am Samstag, 16.7. in der ROBEX-Arena in Pettenbach stattfinden wird. Los geht's ab 13Uhr mit allen acht Teilnehmern des TAC-Cups. Eintritt: 5 Euro; Frauen, Kinder bis 15 Jahre und Menschen mit Behinderung haben freien Eintritt.

Der Veranstalter sowie die Union Pettenbach freuen sich auf euren Besuch!