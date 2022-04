LUDMANNSDORF. Bereits zum fünften Mal finden in der Gemeinde Ludmannsdorf die Familien- und Gesundheitstage statt. Am 28. und 29. April ist es soweit. Das Pfarrheim und das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Ludmannsdorf stehen ganz im Zeichen der Gesundheit. Zusätzlich wird an diesen beiden Tagen auch ein Kinderflohmarkt stattfinden. Die familienfreundliche Gemeinde Ludmannsdorf freut sich auf rege Teilnahme der Ludmannsdorfer Bevölkerung.