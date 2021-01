Die Gastro-Branche in Maria Saal erhält nun Unterstützung aus dem Internet. Das Schnapsturnier der ÖVP Maria Saal geht heuer online über die Bühne.

MARIA SAAL. Jährlich veranstaltet die ÖVP Maria Saal das bekannte Schnapsturnier. Anders als gewohnt kann das Turnier aufgrund des Lockdowns heuer nicht in den heimischen Gasthäusern stattfinden. Eine Absage kam jedoch nicht in Frage, so hat man das Turnier einfach ins Internet verlegt. "Ziel ist es damit vor allem die heimischen Wirte zu unterstützen, die es derzeit ohnehin nicht leicht haben", so das Team Klaus Poscharnig.

Schnapserkönige gesucht

Pro Anmeldung zahlen die Teilnehmer einen Anmeldegebühr von 10 Euro – diese erhält jeder in Form eines Wirtshaus-Gutscheines retour. Der Konsumationsgutschein kann nach dem Lockdown eingelöst werden. Sieben Gashthäuser sind mit dabei, ebenso wird an sechs Terminen gespielt, quasi wie sonst auch im jeweiligen Lokal. Der Start erfolgt am Samstag, 16. Jänner online im Sandwirt. Dann wird immer mittwochs und samstags "gekartelt". Einer muss immer das "Bummerl" haben, nimmt man an mehreren Terminen teil und unterstützt nicht nur einen Wirt, so hat man noch ein "Ass im Ärmel". Aus allen Online-Lokal-Runden treten jeweils die drei Gewinner dann am 6. Feber gegeneinander an. Auf den Sieger wartet zusätzlich ein 800 Euro Gutschein für ein Elektrogerät. Mitmachen kann jeder, egal ob Jung oder Alt, Profi oder Einsteiger und egal von wo. "Ziel ist es auch, die Maria Saaler Wirte über die Gemeinde-Grenzen hinaus damit bekannt zu machen, da auch Nicht-Maria Saaler am Turnier teilnehmen können", so Poscharnig.

Teilnehmende Gasthäuser und Online-Termine:

Gasthof Sandwirt (16. Jänner)

Gasthof Fleissner (30. Jänner)

Gasthof Puck (3. Feber)

Zwischenberger (23. Jänner)

Dolce Vita (27. Jänner)

Gasthaus Gina

Tenniscafé (20. Jänner)

Finale: 6. Feber

Uhrzeit: jeweils von 18 bis 22 Uhr

Infos und Anmeldung: https://team-klaus-poscharnig.at/schnapsen