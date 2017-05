"8-Gsong" zu Gast in Magdalensberg

VS St. Thomas am Zeiselberg

VS St. Thomas am Zeiselberg , Deinsdorf 14 , 9064 Deinsdorf AT

MAGDALENSBERG. Am Freitag, dem 5. Mai, um 19 Uhr ist der bekannte "8-Gsong" zu Gast in der VS St. Thomas am Zeiselberg. Begleitet wird der Chor von Isabelle Hassler an der Harfe. Durch den Abend führt Reinhold Moser. Aus dem Reinerlos wird ein Betrag für die Erneuerung des Kirchendachs St. Helena am Magdalensberg gespendet.