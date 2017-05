Gesunde Ernährung als Theater-Inhalt

02.05.2017, 07:41 Uhr

Mit "Der Kohlrabiapostel" startet die Theatergruppe Ferlach heuer den Angriff auf die Lachmuskeln.

Noch drei Termine

FERLACH. Die Theatergruppe Ferlach nimmt heuer mit der Komödie "Der Kohlrabiapostel" das Thema gesunde Ernährung im Gasthof Plasch in Ressnig aufs Korn. Da geht es um Max alias Erwin Schaunik, der gutes Essen und passiven Sport liebt. Gattin Resi (Rosemarie Uran) gefällt das ganz und gar nicht. Mit Sepp Bergmaier (Harald Römer), einem Ex-Arbeitskollegen von Max, will sie ihren Mann an eine gesündere Lebensweise heranführen.Besonders ausgezeichnet hat sich dabei Petra Trebelsberger, die für das tolle Bühnenbild sorgte. Eine gelungene Premiere feierte Gerlinde Grabner als Souffleuse."Der Kohlrabiapostel" kann man sich noch am Wochenende - Freitag und Samstag ab 20 Uhr und Sonntag ab 17 Uhr - im Gasthof Plasch ansehen.