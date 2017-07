AT

Drei Tage lang wird in Wellersdorf gefeiert.

LUDMANNSDORF. Die FF Wellersdorf wird heuer 90 Jahre alt und das muss gefeiert werden. Los geht es mit der Zeltdisco mit DJ am Freitag, 28. Juli, ab 21 Uhr. Am Samstag steigt eine große Party mit der John Otti Band - 29. Juli, ab 21.30 Uhr. Und am Sonntag, 30. Juli, geht es schon um 9 Uhr los - mit Abschnittsleistungsbewerb und Frühschoppen mit dem Original Hauskantn Trio.