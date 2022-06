Zwei begabte HTL-Schüler aus Klagenfurt entwickelten ein Verkehrsanalyse-Tool und erhielten dafür den begehrten „HTL-Oscar“.

KLAGENFURT, WIEN. In der historischen Bosch-Fahrzeughalle in Wien wurden die „HTL-Oscars“ vergeben. In der Kategorie "Mobility Solutions" setzten sich Luca Nachbar und Stefan Pisjak von der HTL Mössingerstraße durch. Die Jury konnten die Schüler mit ihrem selbst entwickelten Verkehrsanalyse-Tool mit Kamera und künstlicher Intelligenz überzeugen. Dieses erkennt sowohl bei frei fließendem als auch stehendem Verkehr die unterschiedlichen Fahrzeugtypen und bereitet die gesammelten Daten für Analysen auf.

Anspruchsvolle Aufgabe

„Mit innovativen Algorithmen und entsprechender Sensorik kann Commean verschiedenste Fahrzeugkategorien erkennen, selbst LKW-Anhänger von dicht aneinander folgenden Fahrzeugen unterscheiden. Diese verlässliche Auswertung kann dazu dienen, die Verkehrsströme zielgerichtet zu lenken bzw. zu verbessern. Die vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe wurde von nur zwei Schülern fächerübergreifend auf ansehnlichem Niveau gelöst“, so Juryvorsitzender Bernhard Geringer, Vorstand des Instituts für Fahrzeugantriebe & Automobiltechnik an der TU Wien. Insgesamt wurden von knapp 140 Schülern aus 22 HTLs in ganz Österreich 49 Abschlussarbeiten eingereicht.