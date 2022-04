Die Freiwillige Feuerwehr Wölfnitz blickt auf ein aufregendes und ereignisreiches Jahr 2021 zurück.

KLAGENFURT. Der traditionelle Feuerwehrball im Jänner musste leider coronabedingt abgesagt werden, im Februar konnte aber in Kleingruppen mit dem Übungsplan begonnen werden. Geräteschulungen, realitätsnahe Verkehrsunfälle, Wohnhausbrände und vieles mehr bildeten das erste halbe Jahr des Übungsplanes der Feuerwehr. Im Rahmen der Hauptversammlung im Mai musste man wehmütig Ehrenoberbrandinspektor Ernst Albaner in die wohlverdiente "Feuerwehr-Pension" verabschieden. "Wir bedanken uns recht herzlich für deine langjährige Treue zu unserer Wehr", so die Verantwortlichen der FF Wölfnitz unisono. Anfang September konnte der Tag der offenen Tür bei der FF Wölfnitz bei traumhaften Wetter stattfinden und einen tollen Abschluss fand man im Oktober mit dem Kameradschaftsausflug.

Die Zahlen

Die Kärntner Landesfeuerwehrschule in Klagenfurt gilt als Garant für Weiterbildung der Kameraden. So konnte die FF Wölfnitz im Vorjahr 32 Kurse und Lehrgänge positiv abschließen. Insgesamt 25 Einsätze stehen im Vorjahr zu Buche.

Neuwahlen

Alle sechs Jahre gibt es eine Kommandantenwahl. Im Mai 2021 war es in Wölfnitz soweit. Kommandant Norbert Sussitz wechselte laut Feuerwehrgesetz in die Reserve. Mit eindeutigen Wahlergebnissen wurde Alexander Schabernig zum Kommandant und René Donner zum Stellvertreter gewählt.

Wichtiger Termin

Die Feuerwehr Wölfnitz lädt am 30. April ab 14 Uhr zur Maibaumfeier in den Gasthof Wölfnitzerhof unter dem Motto "Echte Helden tanzen in den Mai". Für musikalische Einlagen sorgen der Schulchor der VS Wölfnitz, die Singgemeinschaft Wölfnitztal und die Volkstanzgruppe Wölfnitz. Die Abendveranstaltung beginnt um 19:30 Uhr mit Live-Tanzmusik von Power Soundmix Live und einem Discozelt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, es gilt die 3G-Regel.