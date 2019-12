Seit zehn Jahren spielt der Klagenfurter Alexander Grünwald bei der Austria Wien.

KLAGENFURT/WIEN. Bevor Alexander Grünwald (30) sich mit seiner Frau Marina in den Weihnachtsurlaub nach Costa Rica in die Karibik verabschiedet, spricht er mit der WOCHE Klagenfurt über seine Pläne und das Weihnachtsfest mit der Familie.

WOCHE: Sie sind Kapitän der Austria Wien. Wie sehen Sie die schlechte Herbstsaison Ihres Vereines?

ALEXANDER GRÜNWALD: Der Herbst war für uns nicht gut. Die Gründe liegen in den vielen Ausfällen. Uns fehlten die Innenverteidiger, so konnten wir nie komplett spielen. Zuletzt ging es wieder aufwärts.



Im letzten Heimspiel gab es gegen den WAC nur ein mageres 1:1 Unentschieden.

Wir haben uns mehr erhofft. Ich habe zwar den Führungstreffer erzielt, aber es hat leider nicht zu einem Sieg gereicht. Damit ist die Meistergruppe für uns fast unerreichbar geworden. Obwohl wir seit den letzten fünf Spielen nicht mehr verloren haben.

Bei Verletzungen kennen Sie sich aus.

Ja, denn ich hatte in meiner Karriere immerhin drei Kreuzbandrisse, einen Knorpelschaden und eine schwere Schulterverletzung. Da bin ich sehr froh, dass die Austria Wien mich nach Verletzungen immer aufgefangen hat. Zugute kam mir dabei, dass ich mich gut überwinden kann und ein Kämpfertyp bin.

Seit vielen Jahren sind Sie der Kapitän der Austria Wien. Hat es in dieser Zeit nie ein Auslandsangebot gegeben?

Die hat es immer wieder gegeben. Zwei davon kamen aus der Türkei, mit einem tollen finanziellen Angebot. Ich habe sie ausgeschlagen, weil ich mich in Wien wohlfühle.

Was passiert am Ende Ihrer Fußballkarriere?

Derzeit mache ich die Trainer B-Lizenz. Die brauche ich, wenn ich einmal in der Fußballakademie die U15-Mannschaft trainiere.

Wie leben Sie in Wien?

Ich habe vor einem Jahr meine Wiener Freundin Marina geheiratet. Wir haben uns im 23. Gemeindebezirk ein Haus gebaut.

Sind in der Zukunftsplanung Kinder vorgesehen?

Der Kinderwunsch ist auf jeden Fall vorhanden. Wir lassen uns allerdings noch etwas Zeit.

Und Ihre Heimat Kärnten?

Die Familie hat bei mir einen sehr hohen Stellenwert. Einmal im Monat fahren wir nach Kärnten zu meinen Eltern, denen ich viel zu verdanken habe.



Ihrem Vater gehört die bekannte Tischlerei Grünwald in Klagenfurt. Sind Sie auch ein "Holzwurm"?

Überhaupt nicht, das ist schon mein Bruder Michael, der in der Firma schon Führungsaufgaben übernommen hat. Zu Weihnachten werden wir sie natürlich besuchen, ehe wir unseren Weihnachtsurlaub unter Palmen auf Costa Rica verbringen.



Wann beginnt für Sie wieder der Trainingsalltag?

Wir beginnen mit dem Training am 6. Jänner 2020.

Interview: Peter Kowal sen.