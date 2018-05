160 zusätzliche Nextbikes geplant

03.05.2018, 21:30 Uhr

Verleihsystem Nextbike hat ein erfolgreiches erstes Jahr hinter sich, nun werden 21 neue Verleih-Stationen errichtet.

KLAGENFURT. Nach einem Jahr Nextbike in Klagenfurt zieht die Stadt mit rund 1.300 Registrierungen und fast 5.000 Ausleihungen ein so gutes Fazit, dass man das Verleihsystem nun von den derzeit elf auf 32 Stationen aufrüsten will: 160 zusätzliche Fahrräder zum Ausborgen soll es dann geben, aktuell sind es 60. Die Nutzung durch Touristen sei mit 45 % überdurchschnittlich hoch.Neu dazu kommen nun folgende Stationen: Welzeneggerstraße (Spar), St. Veiter Ring (BKS), Seepark Hotel, Domplatz, Mühlgasse, Schifffahrt, HTL Lastenstraße, Bahnhofstraße/Priesterhausgasse, Park & Ride Sirius, S-Bahn Annabichl, Messe Parkhaus, Pfarrplatz, Schleppeplatz, Ebenthal, Grafenstein, Sportpark Klagenfurt, Strandbad Loretto, Strandbad Maiernigg, HTL Mössingerstraße, Kardinalplatz und Steinerne Brücke.