Benefiz-Event zum Jubiläum: 20 Jahre Zonta-Club Wörthersee

18.09.2018, 15:25 Uhr

Der Zonta-Club Wörthersee engagiert sich seit 20 Jahren für lokale Hilfsprojekte. Im Jubiläumsjahr werden schwangere Frauen und junge Mütter unterstützt: Benefiz-Ausstellung ab 20. September.

KLAGENFURT (vep). Am 1. Juni 1998 haben sich 23 Damen zusammengetan, um fortan in Klagenfurt und Umgebung Hilfe zu leisten. "Der Zonta-Gedanke, Frauenanliegen zu stärken und vor allem auf lokaler Ebene zu helfen hat einigen Damen in Klagenfurt damals sehr gut gefallen. Deshalb haben wir beschlossen, den Zonta Club Wörthersee zu gründen. Mit 23 Gründungsmitgliedern", erzählt Gründungsmitglied Friederike Lepuschitz, die im aktuellen Biennium auch die Vize-Präsidentin ist. Denn alle zwei Jahre wechseln die Führungsmitglieder und stellen ihre Amtszeit unter ein spezielles Thema bzw. Hilfsanliegen.

Einsatz für junge Mütter

Benefiz-Ausstellung

"Es öffnet die Augen"

Infos zur Benefiz-Ausstellung

Aktuell ist Evelin Fischer-Wellenborn die Präsidentin und verfolgt den Schwerpunkt, schwangere Frauen und junge Mütter bei ihrem Berufseinstieg zu fördern. "In Kooperation mit dem Verein „aktion leben Kärnten“ ist es das Ziel, Frauen zu unterstützen, denen es an jenem sozialen Netzwerk mangelt, das sie im Normalfall in ihrer neuen Rolle als Mutter auffängt. Sie erhalten Werkzeuge, mit denen sie ihre neue Situation als Mutter und berufstätige Frau verbessern können", so Fischer-Wellenborn.Diesem Projekt kommt auch der Reinerlös der Benefiz-Ausstellung "Frauepower - Powerfrauen" zugute, die anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums von 21. bis 23. September im Klagenfurter Stadthaus stattfindet (siehe Info-Box) und Werke aus Glaskunst über Malerei bis zu Klöppeln zeigt.In den 20 Jahren konnten die Zonta-Damen mit ihrem freiwilligen Engagement rund 60.000 Euro für lokale Projekte sammeln, 20.000 Euro für internationale Projekte. "Ich erinnere mich an so vieles, wir haben das SOS Kinderdorf Mädchenwohnen unterstützt, Therapien für legastene Kinder und eine Ausbildung für junge Frauen im Sozialmanagement finanziert", nennt Lepuschitz einige wenige. "Es ist eine bereichernde Arbeit; sie öffnet einem die Augen, erweitert das Wissen und es entstehen Freundschaften. Durch das internationale Netzwerk sogar weltweit", schmunzelt Lepuschitz. Fischer-Wellenborn ergänzt: "Wenn man selbst im Leben angekommen ist, ist es schön, auch etwas zurückgeben zu können."lädt zum 20-Jahr-Jubiläum zur Benefiz-Ausstellung "Frauenpower - Powerfrauen" ins Stadthaus Klagenfurt, Studiogalerie, ein.ist die Ausstellung zu sehen.Der Erlös kommt einem lokalen Hilfsprojekt zugute.