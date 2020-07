Abschlussfest an der MS Hermannstraße

KLOSTERNEUBURG. Nach dem Lock down und dem anschließenden Distance Learning Alltag waren die Lehrpersonen sowie die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Hermannstraße wieder froh, einige Wochen vor den Sommerferien wieder in die Schule gehen zu dürfen. Rückblickend betrachtet, hat man aus dieser völlig neuen Situation heraus das reale Schulleben wieder schätzen gelernt. Etwas von Mensch zu Mensch vermittelt zu bekommen oder zu lehren, ohne Internetprobleme, Störungen oder Schwierigkeiten in der Tonqualität ist wirklich sehr viel wert.

Erfreulich ist, dass zumindest den Jugendlichen der Abschlussklasse der MS Hermannstraße eine kleine Verabschiedung ermöglicht werden konnte – selbstverständlich unter Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen. Die Abschlussfeier fand im familiären Rahmen, so wie jedes Jahr im Pfarrsaal Kierling statt (ein Danke an dieser Stelle gilt Herrn Pfarrer Benno). Weiters konnten alle Schülerinnen und Schüler freiwillig am letzten Schultag an der Heiligen Messe in der Stiftskirche teilnehmen. "Ein herzliches Dankeschön gilt dafür unserem Herrn Pfarrer Reinhard", freut sich Direktorin Sabine Geyrhofer.