Mit Benedikt „Benni“ Danek beendet ein echtes Bundesliga-Urgestein seine aktive Basketball-Karriere. Der 34-jährige Guard wird den BK IMMOunited Dukes aber in anderer Funktion erhalten bleiben: Als Trainer und Nachwuchskoordinator wird er seine langjährige Erfahrung an die jungen Spielerinnen und Spieler in Klosterneuburg weitergeben.

KLOSTERNEUBURG. „Ich bin sehr dankbar für die vielen Jahre als Leistungssportler und habe nun diese schwierige Entscheidung zugunsten meines Körpers getroffen. Ich freue mich jetzt darauf im erfolgreichen Dukes-Nachwuchs weiter mitwirken zu dürfen“, so Benedikt Danek.

„Benni Danek hat eine großartige Karriere hinter sich und wir sind froh, dass er uns mit neuen Aufgaben erhalten bleibt und damit seinen Beitrag leistet, dass Klosterneuburg auch in Zukunft die Topadresse im österreichischen Basketball bleibt“, meint Dukes-Manager Matthias Hager.

Danek begann seine Bundesliga-Karriere im Jahr 2004 bei den Traiskirchen Lions. Von 2012-2014 war er für den BC Vienna tätig, ehe er zurück zu den Lions wechselte. Im Sommer 2019 kam er schließlich zu den Klosterneuburgern, wo er nun die Basketballschuhe an den Nagel hängt. In der bis ins Jahr 2006 zurückreichenden Statistik der österreichischen Bundesliga kommt er auf durchschnittlich 30 Minuten pro Spiel, 8,8 Punkte, 5,5 Assists und 2,3 Rebounds bei insgesamt 537 Spielen. Danek war zudem jahrelang wichtiger Bestandteil des österreichischen Nationalteams.