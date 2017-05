Klosterneuburg ist NÖ-Sporthauptstadt

08.05.2017, 18:10 Uhr

6.500 Gäste beim "Tag des Sports": Von A wie Armbrust bis Z wie Zillenfahren.

KLOSTERNEUBURG. "Wenn man sich in Klosterneuburg umschaut, weiß man, dass nicht nur am 6. Mai der Sport im Mittelpunkt steht, sondern an 365 Tagen im Jahr", war Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Eröffnungsfeier des zweiten "Tag des Sports" am Samstag begeistert. Und zeigte sich neugierig: Ob Fahrrad, Zille, Schießstand oder Basketball – Stargast Michaela Dorfmeister, Fußball-Ass Andreas Konsel und die Landeshauptfrau staunten über das Aufgebot an Vereinen und Sportanbietern.

Großes AngebotBürgermeister Stefan Schmuckenschlager klärte auf: Vom ältesten Schützenverein Österreichs bis zu modernsten Sportarten bietet Klosterneuburg alles. Er lobte die Eröffnungschoreografie von den SchülerInnen der Volksschule Albrechtstraße in Klosterneuburg. Lehrerin Katharina Wolkenstein verriet, dass die Proben zwei Wochen gedauert hatten, ihre Schützlinge aber stets mit Elan und Begeisterung mitmachten.Den ganzen Tag über konnte man verschiedenste Sportarten zu Wasser und zu Lande ausprobieren, mit Stargästen und Profisportlern plaudern oder sich bei einer der zahlreichen Vorführungen inspirieren lassen. Der Sportlertalk mit Michaela Dorfmeister, Kanutin Corinna Kuhnle, Läufer Robert Glaser und Judo-Ausnahmetalent Anika Schicho bildete den Höhepunkt am Nachmittag, Die Gäste sprachen über Motivation und Erfolg im Spitzensport.