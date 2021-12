MeinBezirk und BezirksBlätter Korneuburg haben sich für Sie etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

BEZIRK KORNEUBURG. Mit den beiden Jahreskalendern "Korneuburg damals" und "Stockerau damals" kann man nicht nur in alten Erinnerungen schwelgen, sondern auch einen Blick in die Vergangenheit der beiden Bezirksstädte werfen. Ein Foto für jeden Monat im neuen Jahr – lassen Sie sich überraschen, wie sehr sich unser Bezirk im Laufe der Zeit verändert hat.

Die beiden Jahreskalender 2022 sind quasi ein Weihnachtsgeschenk von uns an Sie, liebe Leserinnen und Lesern. Gerne sind Sie eingeladen, sie ab 16. Dezember 2021 an folgenden Stellen kostenlos abzuholen.

"Korneuburg damals"

Sparkasse Korneuburg

BezirksBlätter Korneuburg: Schaumannstraße 22/1/4. Jeweils von 10 - 12 Uhr bis 23. Dezember sowie am 28. und 29 Dezember

Bürgerservice Korneuburg (Rathaus)

"Stockerau damals"