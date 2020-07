Drei Hochbeete am Korneuburger Hauptplatz haben am "Tag der Umwelt" neue Paten bekommen. Die Jugendgemeinderäte der SPÖ und ÖVP stellen das Miteinander an vorderste Stelle und machen bei der Betreuung gemeinsame Sache.

BEZIRK | STADT KORNEUBURG. "Wir werden die Hochbeete gießen, vom Unkraut befreien und in Zukunft köstliches Obst und Gemüse für die Korneuburger anpflanzen", sind sich Patricia Katsulis, Markus Hartleben, Sebastian Tmej und Bernd Herzog einig.

Wer sich ebenfalls um eines der Hochbeete am Hauptplatz kümmern möchte, kann sich übrigens beim Stadtmarketing melden!