Mittlerweile scheint sich Stockeraus Stadtarzt Amir Baradar mit seinem Team an Helfern und Unterstützern einen guten Namen erarbeitet zu haben. Denn bei der Pop-up-Impfstraße, die am 16. Jänner im Blabolil-Heim ihre Türen öffnete, holten sich 820 Leute die Corona-Impfung ab. Und für die Ehrenamtlichen ist der große Zuspruch ein toller Ansporn.

Nächster Impf-Termin: 6. Febraur, 9 - 14 Uhr!

BEZIRK KORNEUBURG | STOCKERAU. Man kann sich dort – ohne vorherige Anmeldung – die erste, zweite oder auch dritte Impfung abholen. "Wir impfen ab 5 Jahren mit Pfizer oder Moderna nach Wahl", sagt der Stadtarzt.

Und warum tut er sich das alles eigentlich noch an? Baradar lacht: "Wir wollen die Ordis in Stockerau und in der Umgebung entlasten. Außerdem ist es momentan kaum möglich, bei Ärzten in Stockerau einen Impftermin zu bekommen. Es ist alles voll. Und die Leute nehmen das Angebot dankend an."

Das Besondere in der Pop-up Impfstraße: Es sind immer bis zu sechs Ärzte gleichzeitig anwesend. "Wir haben Zeit, auch für längere Gespräche und Beratung. Ob Sorgen oder Bedenken, wir sprechen mit den Leuten, können auf sie eingehen – etwa auch bei Angst oder Vorerkrankungen."



Möglichkeiten zum Impfen ohne Termin gibt es auch in anderen Gemeinden:

Impfen ohne Termin