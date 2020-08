BEZIRK | STADT KORNEUBURG. Im Rahmen des Korneuburger Ferienspiels konnte man "Schlagzeuger für einen Tag" sein. Die Musikschule der Korneuburger Musikfreunde bot diesen Workshop an und machte einigen Kids damit eine große Freude. Musikschuldirektor Peter Vasicek ließ die jungen Talente in das weite Feld eines Schlagzeugers hineinschnuppern. Natürlich durften alle auch wirklich Rhythmus machen, sei es am Schlagzeug-Set oder auch auf anderen Instrumenten, die eben zum Schlagwerk gehören.