Im Herbst ist Erntezeit und somit eine große Vielfalt an regionalen und saisonalen Produkten am Bauernmarkt garantiert.

BEZIRK KORNEUBURG | STOCKERAU. Die Kulinarik-Initiative „So schmeckt Niederösterreich“ stattet dem Bauernmarkt in Stockerau einen Besuch ab und verwöhnt die Besucher mit einem herzhaften Frühstück. Die NÖ Seminarbäuerinnen veranstalten ein Schaukochen mit frischen Zutaten direkt vom Markt am 13. Oktober von 9 bis 12 Uhr am Bauernmarkt in Stockerau am Rathausplatz.