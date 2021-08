Bald wird es auch in Stockerau eine "Topothek" geben – ein Online-Archiv, das Geschichte und Erinnerungen für alle speicherbar und abrufbar macht.

BEZIRK KORNEUBURG | STOCKERAU. Damit die Stockerauer Topothek jedoch gut gefüllt wird, sucht man derzeit nach den privaten Schätzen aus vergangenen Zeiten – ob Fotos, Filme oder Dokumente. Online gehen soll die Stockerauer Topothek dann im September – in der Datenbank kann man dann nach Schlagworten, Themen, Jahren oder auch Adressen suchen.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Derzeit wird die Topothek aus den Beständen und Sammlungen des Stadtarchivs gefüllt.

Als kleiner Vorgeschmack: Die Plakatsammlung der Festspiele ist fast lückenlos erhalten und auch viele Stücke aus der Ansichtskarten- und Fotosammlung des Stadtarchivs werden in der Topothek zu sehen sein. Ergänzend zur Geschichte mancher Häuser und Familien, werden auch historische Rechnungen und Geschäftsbriefe sowie manche Parten in der Topothek hochgeladen.

Stockerau in Schwarz-weiß

Wer schon jetzt einen Blick auf ein Stockerau aus den 60er Jahren werfen möchte, kann dies im Bezirksmuseum tun. Die aktuelle Sonderausstellung zeigt die Lenaustadt auf noch nie gezeigten, alten Fotografien aus der Fotosammlung des Stadtarchivs, fotografiert von Robert Vojtisek. Die Fotos, ausschließlich in schwarz-weiß gehalten, zeigen ein Stockerau der 1960er Jahre, zeigen Veränderungen und Wachstum einer Stadt, nehmen Sie auf eine Reise zurück in die Vergangenheit mit.

Öffnungszeiten: Donnerstag 19 - 21 Uhr, Dienstag 7 - 13 Uhr und zusätzlich an den Festspieltagen (5. bis 8. August) jeweils von 16:30 - 18:30 Uhr.

Kontakt: Stadtarchiv Stockerau, 02266/695-5200, stadtarchiv@stockerau.gv.at.